

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن تراجع سعره في مصر أمس الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب تراجع في مصر بنحو 25 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 31-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5215 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 تراوح سعره بين 4550 و4560 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3911 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3107 جنيها.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2219 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 165649 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36480 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.71% إلى نحو 3303 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.