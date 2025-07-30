تعليق تداول سهمها.. بلتون توضح حقيقة التحقيق مع عضو بمجلس إدارتها

كتبت- أمنية عاصم:

كذبت شركة بلتون القابضة، ما تم تداوله حول التحقيق مع الشركة وأحد أعضاء مجلس إدارتها. فيما قررت إدارة البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة لمدة 10 دقائق لحين الإطلاع على الخبر المنشور، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة على أسهم الشركة قبل نشر هذا الإعلان.

ووفق البيان المرسل للبورصة المصرية، نفت الشركة ما تم تداوله على أحد المواقع الإلكترونية بشأن إجراء تحقيقات مع شركة بلتون القابضة وأحد أعضاء مجلس إدارتها.

وهبط سهم شركة بلتون القابضة بنحو 9.04% ليسجل نحو 3.22 جنيه سعر الإغلاق مقارنة بـ 3.54 جنيه سعر الفتح ببداية جلسة اليوم.

وتأسست شركة بلتون القابضة (بلتون) عام 2006. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2008. وهي متخصصة في مصر والشرق الأوسط وتقوم الشركة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية الاستثمارية والوساطة في الأوراق المالية. لدى الشركة مكاتب في كل من نيويورك والرياض وجدة ودبي والدوحة وطرابلس.