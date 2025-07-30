كتبت- أمنية عاصم:

قال أيمن رضا، الأمين العام لجمعية مستثمري العاشر من رمضان، إن غرامات المياه التي أقرتها الحكومة مؤخرا بأثر رجعي حول آخر 3 سنوات على المصانع تخطت 170 مليون جنيه للمصنع الواحد.

وأكد لمصراوي أن هذا الإجراء يمثل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية عدد من المصانع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الحالية التي تعاني منها مختلف القطاعات.

كانت إنتربرايز نقلت عن مصدرين بقطاع الصناعة أن المصانع خطابات مفاجئة تطالبها بدفع غرامات بأثر رجعي لتجاوزها حدود استهلاك المياه، حيث تتنافى الخطابات الصادرة عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع جهود الدول لزيادة الإنتاج الصناعي، وفق ما قاله أحد المصادر.

وتضم مدينة العاشر من رمضان تضم حوالي 6 آلاف مصنع، تشمل كيانات صناعية كبرى ومتوسطة، بالإضافة إلى نحو 3,500 مشروع صناعي صغير، لافتًا إلى أن أغلب هذه المصانع تعتمد بشكل أساسي على المياه في العمليات الإنتاجية، سواء كانت ضمن صناعات كثيفة الاستهلاك أو غيرها، وفق ما قاله أيمن رضا.

وطالب رضا بإعادة دراسة القرار بما يحقق توازنًا بين مصلحة الدولة في تنظيم الموارد المائية، ومصلحة القطاع الصناعي الذي يمثل ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني.