"سهم بلتون القابضة" يهبط 9.04% بختام جلسة اليوم

كتبت- أمنية عاصم:

هبط سهم شركة بلتون القابضة بنحو 9.04% ليسجل نحو 3.22 جنيه سعر الإغلاق مقارنة بـ 3.54 جنيه سعر الفتح ببداية جلسة اليوم.

كانت الشركة، نفت اليوم إجراء أي تحقيقات مع الشركة أو أيًا من أعضاء مجلس إدارتها، وذلك ردًا في إفصاح للبورصة على ما تم تداوله علي أحد المواقع الألكترونية بشأن إجراء تحقيقات مع شركة بلتون القابضة وأحد أعضاء مجلس إدارتها.

وأكدت الشركة، أنها تنفي تلك الأخبار جملة وتفصيلًا.

وتأسست شركة بلتون القابضة (بلتون) في عام 2006. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2008. ومتخصصة في مصر والشرق الأوسط وتقوم الشركة بتقديم الخدمات المالية والمصرفية الاستثمارية والوساطة في الأوراق المالية. لدى الشركة مكاتب في كل من نيويورك والرياض وجدة ودبي والدوحة وطرابلس.