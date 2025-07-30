كتبت- دينا كرم:

قال جورج زكريا، رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، إن أسعار الأجهزة الكهربائية سجلت انخفاضَا بنسبة 35% هذا العام مقارنة بأسعارها في عام 2023، وذلك نتيجة ركود كبير يشهده السوق منذ بداية العام.

وأوضح زكريا لـ"مصراوي" أن متوسط أسعار الأجهزة تراجع بنحو 35%، مشيرًا إلى أن بعض أنواع الثلاجات انخفضت بنسبة تتراوح بين 30% و35%، بينما تراجعت أسعار البوتاجازات بنحو 25%، وتراجعت بعض الموديلات الكبيرة من الأجهزة سواء ثلاجات أو بوتاجازات بنحو 40%.

وأشار زكريا إلى أن هذا الركود يعد أحد توابع موجة الشراء المكثفة التي شهدها السوق في عام 2023، حين أقبل عدد كبير من المستهلكين على شراء الأجهزة وتخزينها خوفًا من استمرار ارتفاع الأسعار مع زيادة سعر الدولار حينها، وهو ما أدى إلى تشبع السوق وتراجع الإقبال في 2024، واستمرار الركود حتى العام الجاري.

وأوضح رئيس الشعبة أن الأجهزة غير الموسمية مثل الغسالات، البوتاجازات، والسخانات، شهدت التراجع الأكبر في الأسعار، بينما لا تزال مبيعات المراوح والتكييفات جيدة نسبيًا بسبب ارتباطها بفصل الصيف.

وتابع: "الثلاجات اللي كانت بـ40 ألف جنيه في 2023، النهارده بقت بـ28 ألف، واللي كانت بـ35 نزلت لـ25، وثلاجات بـ22 ألف بقت بـ18 أو 18.5 ألف جنيه، وده انعكاس لانخفاض سعر الدولار من مستويات 70 و72 إلى نحو 48 جنيهًا حاليًا، بنسبة انخفاض تقارب 60%.

وأكد زكريا أن الوضع الحالي لا يشير إلى وجود أي زيادات مرتقبة في أسعار الأجهزة الكهربائية خلال الفترة المقبلة، في ظل استقرار سعر الصرف، وركود حركة البيع والشراء في السوق.

ووجّه زكريا نصيحة للمستهلكين بعدم التسرع في الشراء بغرض التخزين والخوف من الزيادة، قائلاً: "اشتري لما تكون محتاج، لأن الأجهزة الكهربائية بتتطور بسرعة، ومفيش داعي تشتري لحاجة مش هتستخدمها دلوقتي".

وأشار إلى أن السوق ينتظر عروض البلاك فرايداي وتخفيضات رأس السنة التي من المتوقع أن تسهم في تنشيط حركة البيع مجددًا.

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