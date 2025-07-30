كتبت- أمنية عاصم:

أشاد خبراء أسواق المال الذين تحدثوا لـ "مصراوي" إلى الخطوة الإيجابية التي قامت بها البورصة المصرية من خلال تدشين مؤشرها الجديد للشركات منخفضة التقلبات السعرية وهو " EGX35-LV "، ورجحوا أن يساهم هذا المؤشر في جذب شرائح جديدة من المستثمرين بجانب أنه سيكون مناسبًا أكثر للصناديق طويلة الأجل مثل صناديق التأمين والمعاشات.

أعلنت البورصة أمس إطلاق مؤشر جديد تحت اسم "EGX35-LV" إعتباراً من أول أغسطس 2025، والذى يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع، أبرزهم البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )، والمصرية للاتصالات، والمصرية الدولية للصناعات الدوائية، وايديتا للصناعات الغذائية، وسيدى كرير للبتروكيماويات – سيدبك، و مجموعة طلعت مصطفى القابضة، وغيرهم.

وقالت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، إن إطلاق البورصة المصرية لمؤشرها الجديد" EGX35-LV" يمثل خطوة إيجابية نحو تنويع الأدوات الاستثمارية المتاحة، وجذب شرائح جديدة من المستثمرين.

وأوضحت أن أهم المستثمرين الذين سيقوم المؤشر الجديد بجذبهم هم العملاء الذين يفضلون عدم عمل عمليات تداولات كثيرة وحماية محافظهم من الانخفاضات في وقت الأزمات؛ لذلك سيكون هذا المؤشر مناسبًا أكثر للصناديق طويلة الأجل مثل صناديق التأمين والمعاشات.

وأشارت إلى أن التجربة السابقة مع إطلاق مؤشر "EGX 33" المتوافق مع الشريعة الإسلامية أظهرت تجاوبًا جيدًا من السوق، حيث أطلقت ثلاثة صناديق استثمارية متتبعة لهذا المؤشر بالفعل.

وتوقعت أن نرى صناديق جديدة تتبع مؤشر الجديد EGX35 قريبًا، ما يسهم في توسيع قاعدة المستثمرين، وزيادة حجم رأس المال السوقي، وهو أحد الأهداف الأساسية للبورصة حاليًا.

وحول مدى قدرة المؤشر الجديد على جذب الاستثمارات الأجنبية، قالت: "إذا لمس المستثمر الأجنبي استقرارًا في أداء المؤشر، فقد يكون ذلك دافعًا لإطلاق صناديق مؤشرات أجنبية (ETFs) عليه، ما يعزز من فرص تدفق استثمارات أجنبية غير مباشرة إلى السوق المصري".

وتري حنان رمسيس، خبير سوق المال، أن المؤشر الجديد " EGX35-LV" إلى توفير أداة مبتكرة تلبي احتياجات شريحة واسعة من المستثمرين، سواء المحليين أو الأجانب.

وتابعت أن الشركات المدرجة في المؤشر الجديد تتوزع على 13 قطاعًا اقتصاديًا مختلفًا، ما يمنح المؤشر تمثيلًا قطاعيًا جيدًا، ويعكس التنوع الهيكلي للاقتصاد المصري.

وأشارت إلى أن مؤشر EGX35-LV" " يستهدف تمكين المستثمرين من قياس فعالية استثماراتهم بطريقة أكثر دقة، وتحديد الأسهم الأكثر استقرارًا، وكما يعزز المؤشر قدرة المؤسسات وصناديق الاستثمار، خاصة تلك التي تفضل السياسات الاستثمارية منخفضة المخاطر.

وأوضح ياسر عمارة، رئيس مجلس إدارة شركة إيجل للاستشارات المالية، إن المؤشرات الجديدة لا تطلق من أجل الأفراد الذين يستثمرون بمبالغ صغيرة مثل 10 آلاف جنيه، وإنما هي أدوات تصمم خصيصًا لصناديق الاستثمار المحلية والأجنبية، وللمؤسسات المالية الكبرى مثل شركات التأمين.

وأضاف أن المؤشر الجديد يضم 35 شركة تعد من الأقل تقلبًا والأكثر استقرارًا، وهو ما يجعله مناسبًا لإدارة المحافظ طويلة الأجل.

وتابع مثل هذه المؤشرات موجودة بالفعل في أسواق مثل السعودية والإمارات، وتستخدم كأدوات مرجعية لقياس أداء شركات معينة بناءً على معايير مثل السيولة، والاستقرار.

واستدرك قائلًا: "رغم أن " EGX35-LV" قد لا يضيف الكثير مقارنة بالمؤشرات القائمة، إلا أنه يمثل أداة مساعدة جديدة يمكن استخدامها مع خاصة نمو قطاع صناديق الاستثمار، خاصة صناديق التأمين والمعاشات."

وأكد عمارة، أن هذه الخطوة تأتي ضمن استراتيجية البورصة التي أعلنها رئيس البورصة المصرية، والتي تهدف إلى تنويع المؤشرات والمنتجات المالية المتاحة، ودعم أدوات التحليل وتوفير خيارات استثمارية منخفضة المخاطر.

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