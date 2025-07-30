تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل

كتبت- آية محمد:

أعلن معهد تكنولوجيا المعلومات تنظيم معسكرًا تدريبيًا صيفيًا مكثفًا بمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تمكين طلاب الجامعات من اكتساب المهارات العملية المطلوبة للالتحاق بسوق العمل بعد التخرج.



وبحسب بيان وزارة الاتصالات اليوم، يستمر المعسكر شهرين، ويركز على تصميم الدوائر الإلكترونية المتكاملة التناظرية، ويتضمن 90 ساعة تدريبية تجمع بين الجانبين النظري والعملي لإعداد المتدربين بشكل متكامل لسوق العمل.

ويقدم التدريب بالتعاون مع خبراء من كلية الهندسة بجامعة عين شمس.



ويستهدف البرنامج تدريب 200 طالب وطالبة من كليات الهندسة في 16 جامعة، من بينها جامعات القاهرة وعين شمس والإسكندرية وأسيوط والمنصورة، إلى جانب الجامعة الأمريكية بالقاهرة، وجامعة مصر للمعلوماتية.



ويأتي تنظيم المعسكر في إطار جهود المعهد لتطوير قدرات الشباب من مختلف المحافظات، وتأهيلهم لتلبية متطلبات سوق العمل، وتمكينهم من بناء مسار مهني ناجح.



ويُعد معهد تكنولوجيا المعلومات إحدى الأذرع التدريبية لوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ويلعب دورًا محوريًا في إعداد الكوادر الشابة لسوق العمل، ودعم نمو صناعة تكنولوجيا المعلومات في مصر، ذلك من خلال تقديم مجموعة من البرامج التدريبية المتخصصة، والشهادات الاحترافية والفعاليات والمسابقات والأنشطة المختلفة التي تسهم في تمكين الشباب وتدعم تحقيق رؤية مصر الرقمية.