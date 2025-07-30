كتبت- أمنية عاصم:

كشفت راندا حامد، العضو المنتدب لشركة عكاظ لتكوين وإدارة محافظ الأوراق المالية، أن الشركة تسعى لإطلاق صندوق يتبع المؤشر الجديد للشركات منخفضة التقلبات السعرية تحت اسم " EGX35-LV"- الذي سيتم تدشينه في أول من أغسطس 2025 – وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري.

وأكدت في تصريحات خاصة لـ "مصراوي" أن صندوق المؤشر " EGX35-LV" – الذي سيتم السعي لإطلاقه - لا يشترط أن يتطابق تمامًا مع نسب المكونات داخل المؤشر، وإنما يستند إلى نفس الأسهم، مع بعض التعديلات في الأوزان حسب استراتيجية مدير الصندوق.

أوضحت حامد، أن الشركة حصلت مؤخرًا على ترخيص لإدارة الصناديق، وتعمل حاليًا على استكمال إجراءات التأسيس.

وأضافت أنه بمجرد الانتهاء من الإجراءات، سنسعى للتواصل مع شركات التأمين والمعاشات لإطلاق صندوق متتبع لمؤشر "" EGX 35-LV

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