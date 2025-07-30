"أسهم التقلبات المنخفضة".. البورصة تكشف شركات مؤشرها الجديد

كتبت- أمنية عاصم:

كشفت البورصة المصرية عن أسماء 35 شركة المدرجو ضمن مؤشرها الجديد منخفضة التقلبات السعرية تحت اسم " EGX35-LV" المقرر العمل به أغسطس المقبل.

أعلنت البورصة المصرية إطلاق مؤشر جديد تحت اسم "EGX35-LV" إعتباراً من أول أغسطس 2025، والذى يضم 35 شركة ذات التقلبات السعرية الأقل من بين الشركات الأكثر سيولة وتتنوع تلك الشركات بين 13 قطاع، مما يعكس التمثيل القطاعى الجيد لمكونات المؤشر.

قائمة الشركات المكونة لمؤشر EGX35-LV إعتباراً من 3/8/2025

1 البنك التجاري الدولي -مصر (سى اى بى )

2 المصرية للاتصالات.

3 المصرية الدولية للصناعات الدوائية.

4 القاهره للإستثمار و التنمية العقاريه سيرا للتعليم .

5 القابضة المصرية الكويتية بالجنية .

6 بنك التعمير والاسكان .

7 مصر لإنتاج الأسمدة - موبكو.

8 مدينة مصر للاسكان والتعمير .

9 اوراسكوم كونستراكشون بي ال سي .

10 ايديتا للصناعات الغذائية .

11 الاسكندرية للزيوت المعدنية .

12 سيدى كرير للبتروكيماويات - سيدبك

13 الدلتا للسكر

14 بنك كريدي اجريكول مصر

15 مصرف أبو ظبي الأسلامي- مصر

16 الكابلات الكهربائية المصرية

17 ابوقير للاسمدة والصناعات الكيماوية

18 مصر الجديدة للاسكان والتعمير

19 الاسكندرية لتداول الحاويات والبضائع

20 مجموعة طلعت مصطفى القابضة

21 البنك المصري لتنمية الصادرات

22 الصناعات الكيماوية المصرية - كيما

23 بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية

24 ارابيا انفستمنتس هولدنج

25 اي فاينانس للاستثمارات المالية والرقمية

26 الشرقية - ايسترن كومباني

27 الشمس للاسكان والتعمير

28 ماكرو جروب للمستحضرات الطبية-ماكرو كابيتال

29 الصناعات الهندسية المعمارية للانشاء والتعمير - ايكون

30 فوري لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الالكترونية

31 العربية لحليج الأقطان

32 شركة مستشفي كليوباترا

33 المصريين للاسكان والتنمية والتعمير

34 مجموعة اي اف جي القابضة

35 بلتون القابضة

وأضافت البورصة، أنه يتم اختيار الشركات المكونة للمؤشر وفقاً لتذبذب التغير السعري اليومي لكل ورقة مالية من الشركات المؤهلة للانضمام للمؤشر من بين الشركات المدرجة في مؤشر EGX100.

واستكملت أنه تم حساب التذبذبات السعرية من خلال الانحراف المعياري للتغيرات السعرية اليومية لتلك الأسهم خلال سنة سابقة على تاريخ نهاية فترة المراجعة.