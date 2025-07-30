كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الكوسة، والفلفل الحامي البلدي، والكانتلوب، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والباذنجان البلدي، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3 و6.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و12.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 8 جنيهات و18 جنيهًا، بتراجع 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3.5 جنيه و6 جنيهات، بزيادة خمسين قرشًا.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 3.5 و6.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5.5 جنيه، بتراجع خمسين قرشًا.

الخيار الصوب يتراوح بين 11 و14 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و12 جنيهًا.

أسعار الفاكهة



كانتلوب: يتراوح بين 5 و8 جنيهات، بتراجع جنيه.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات، و14 جنيهًا، بتراجع جنيه.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا.