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انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

09:45 ص الأربعاء 30 يوليه 2025

أسعار الحديد والأسمنت

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كتبت- دينا كرم:

انخفضت أسعار الأسمنت والحديد الاستثماري في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأربعاء 30-7-2025، بينما ارتفع سعر طن حديد عز، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37526.16 جنيه، بتراجع 420.64 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39739.75 جنيه، بزيادة 281.08 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3917.02 جنيه، بتراجع 4.4 جنيه.





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أسعار الحديد حديد عز
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