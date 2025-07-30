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سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات

06:22 ص الأربعاء 30 يوليو 2025

سعر الذهب

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كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن تراجع سعره بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء.

يذكر أن سعر الذهب في مصر تراجع بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".


"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأربعاء 30-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5223 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4570 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3917 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 36,560 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا
وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.10% إلى نحو 3318 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

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