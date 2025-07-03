كتبت - أمنية عاصم:

أوضح مصدر مسؤول في شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني"، أن ما يتم تداوله حول وجود زيادات سعرية حالية في أسعار منتجات الشركة غير صحيح، والشركة لم تقم بأي تعديل في أسعار البيع حتى الآن منذ آخر زيادة في نوفمبر الماضي.

وفي تصريح خاص لـ"مصراوي"، أكد المصدر، أن الشركة أوقفت البيع للتجار منذ يوم السبت الماضي، انتظارًا لنشر تعديلات قانون ضريبة القيمة المضافة في الجريدة الرسمية، وهو ما سيتبعه الإعلان رسميًا عن الأسعار الجديدة.

وشدد المصدر، على أن الشركة تنتظر نشر القانون بالجريدة الرسمية لتحديد تاريخ سريان الأسعار الجديدة، قائلًا: "لا يمكننا الإعلان عن سريان الزيادة من تاريخ محدد إلا بعد صدور القانون رسميًا".

وخلال الأسبوع الحالي أعلنت شركتي فيليب موريس واليابان الدولية للتبغ (JTI) عن قائمة أسعارهم الجديدة، حيث زادت الأول أسعارها بنسب تراوحت بين 5 و10 جنيهات، أما الثانية بنسب تتراوح بين 7 و 8 جنيهات.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت مصلحة الضرائب أعلنت الأحد الماضي، عن فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا، للمرة الأولى منذ عام 2023.

وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، تم رفع شرائح الأسعار الخاضعة للضريبة، وإدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وكما ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيهًا. كما تم تعديل الشريحة التالية التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتصبح بين 48 و69 جنيهًا.وشملت التعديلات كذلك رفع سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه ليصل إلى 69 جنيهًا.