رئيس شعبة الذهب يحذر من شراء "الكسر" ويقدم إرشادات هامة للمشترين

كتبت- أمنية عاصم:

قال هاني ميلاد، رئيس شعبة الذهب والمجوهرات باتحاد الغرف التجارية، لمصراوي، إن بيع الذهب المخلوط يعد أمرًا مستبعدًا في السوق المحلي، مؤكدًا أن حدوث مثل هذه الحالات يعد أمرًا فرديًا، وغالبًا ما يكون نتيجة الشراء من أماكن غير معروفة أو غير موثوق بها.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن بعض الأفراد يلجأون إلى شراء الذهب المستعمل، المعروف بـ"الذهب الكسر"، لتجنب دفع المصنعية، إلا أن هذا السلوك قد يعرضهم لخطر الغش، خاصة عند الشراء من أماكن غير موثوقة>

وأوضح ميلاد، أن الذهب الكسر لا يعد معترفًا به بشكل رسمي، مؤكدًا أن "بيع الذهب المستعمل أمر غير شرعي"، على حد تعبيره، مؤكدًا على أن الزبائن الذين يسعون لشراء الذهب الكسر بغرض تحقيق مكاسب قد يتعرضون للنصب.دم ميلاد نصائح للمقبلين على شراء الذهب، لتفادي التعرض لعمليات غش أو نصب، مؤكدًا على ضرورة اتباع عدد من الإجراءات المهمة لحماية أموالهم، وهي:

1. اختيار تاجر معروف وموثوق، يمتلك سجلًا تجاريًا وبطاقة ضريبية.

2. الاحتفاظ بالفاتورة بعد الشراء، على أن تكون مدون بها كافة تفاصيل المشغولات الذهبية المشتراة.

3. التأكد من وجود الدمغة الرسمية على القطعة الذهبية قبل إتمام عملية الشراء

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