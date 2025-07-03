بالخطوات.. كيف تسحب أموالك من المحافظ الذكية عبر ماكينات الـ" ATM"؟

كتبت- آية محمد:

تتيح المحافظ الإلكترونية التابعة لشركات الاتصالات وسائل سهلة لإجراء المعاملات المالية، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تحويل الأموال، ودفع الفواتير، والتسوق عبر الإنترنت، بالإضافة إلى إمكانية السحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي "ATM" دون الحاجة لاستخدام بطاقة بنكية.

ويعرض "مصراوي" في السطور التالية خطوات السحب من المحافظ الإلكترونية لشركات الاتصالات الأربعة "فودافون، وإي آند، وأورنج، ووي"، عن طريق ماكينات الصراف الآلي "ATM".

لعملاء فودافون كاش

1- اطلب #22*9*.

2- ادخل المبلغ المراد سحبه، ثم أدخل الرقم السري للتأكيد.

3- ستصلك رسالة تحتوي على الرقم السري المتغير.

4- توجه إلى أقرب ماكينة تدعم الخدمة.

5- اختر خدمات بدون بطاقة، ثم اضغط على سحب نقدي.

6- ادخل الرقم السري المتغير ورقم الموبايل والمبلغ المراد سحبه.

لعملاء إي آند كاش

1- اطلب #3*777*.

2- ادخل الرقم السري والمبلغ المطلوب سحبه.

3- ستصلك رسالة تحتوي على الرقم السري المتغير.

4- توجه إلى أقرب ماكينة "ATM" تدعم الخدمة.

5- اختر خدمات بدون بطاقة ثم اضغط على سحب نقدي.

6- وادخل الرقم السري الذي تلقيته في الرسالة ثم أدخل المبلغ المراد سحبه ورقم الموبايل.

لعملاء اورنج كاش

1- اطلب # 7115#.

2- اختر سحب صراف آلي.

3- ستصلك رسالة بكود السحب.

4- توجه إلى أقرب ماكينة "ATM"، واختر خدمات بدون بطاقة ثم سحب نقدي.

5- ادخل رقم الهاتف و كود السحب و المبلغ المراد سحبه.

6- ستصلك رسالة تأكيد لإتمام العملية.

لعملاء "WE Pay"

1- توجه إلى أقرب ماكينة "ATM" تدعم السحب بدون بطاقة.

2- افتح تطبيق "WE Pay" وسجل الدخول برقم الهاتف والرقم السري.

3- اختر سحب من"ATM"، ثم اضغط على إنشاء كود.

4- ادخل المبلغ المطلوب سحبه، ثم أدخل الرقم السري لتأكيد العملية.

5- ستتلقى كود السحب، استخدمه خلال الفترة المحددة.

6- ومن الماكينة، اختر الخدمات بدون بطاقة ثم سحب.

7- ادخل رقم محفظتك "رقم الهاتف" ثم كود السحب.

8- ادخل المبلغ المطلوب سحبه.

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