بعد الزيادة.. تعرف على أسعار السجائر اليوم

كتبت- دينا خالد:

ارتفعت أسعار بعض أنواع السجائر بالأسواق خلال الأسبوع الحالي عقب إصدار مصلحة الضرائب قراربتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا فقط للمرة الأولى منذ عام 2023.

كانت شركة فليب موريس رفعت أسعارها والتي تتضمن "مارلبورو وميريت وأل أند أم" بالأسواق، كما أعلنت شركة اليابان الدولية للتبغ (JTI) رفع أسعار أبرز منتجاتها، بحسب ما قاله إبراهيم امبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات.

وفي الوقت نفسه لم ترفع شركة الشرقية للدخان "إيسترن كومباني" أسعار السجائر حتى الآن، حيث قال مصدر مسؤول بالشركة لـ"مصراوي"، إن الإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة للسجائر ينتظر فقط نشر القانون الجديد الخاص بالتعديلات الضريبة على القيمة المضافة في الجريدة الرسمية.

وأوضح أن وجود شق حكومي في رأس مال الشركة لا يمكنها من رفع أسعار السجائر مباشرة مثل الشركات الخاصة إلا بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية.

ويقدم "مصراوي" في السطور التالية أسعار أنواع السجائر بعد الزيادات الأخيرة بالأسواق:

ميريت "Merit" بأنواعها 105 جنيهات.

مارلبورو "Marlboro" بأنواعها 97 جنيهًا.

مارلبورو كرافتد "Marlboro Crafted" بأنواعها 79 جنيهًا.

ال أند ام "L&M" بأنواعها 76 جنيهًا للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Selections" بأنواعها 69 جنيهًا للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "HEETS Dimensions" بأنواعها 76 جنيهًا للعبوة.

عبوة التبغ المُسخن "TEREA" بأنواعها 80 جنيهًا للعبوة.

وينستون أحمر بسعر 67 جنيهًا.

وينستون أزرق بسعر 67 جنيهًا.

وينستون سيلفر بسعر 67 جنيهًا.

وينستون كاستر بسعر 67 جنيهًا.

وينستون اكسبند بسعر 69 جنيهًا.

كامل أصفر بسعر 73 جنيهًا.

كامل أزرق بسعر 73 جنيهًا.

كامل أكتيفيت بسعر 76 جنيهًا.

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