كتبت- دينا كرم:



تقدم كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، نيابة عن كافة العاملين بقطاع البترول بخالص التعازى والمواساة لأسر وأهالى المتوفين بحادث انقلاب البارج البحري "أدمارين 12" التابع لشركة أديس، وذلك أثناء انتقاله لأحد مواقع العمل بمنطقة جبل الزيت بخليج السويس.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن عدد حالات الوفيات المؤكدة بلغ حتى الآن 4 حالات وفاة، من ضمن طاقم العمل البالغ عدده 30 فردًا، والشهداء هم إبراهيم محمد حسن من محافظة قنا ومحمود محمد محمود من محافظة القاهرة وعمر محمد شوقى من محافظة الغربية وخالد مجدى خميس على من محافظة الإسكندرية، سائلين المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنهم فسيح جناته والدعاء لذويهم بالصبر والسلوان.



وأشارت الوزارة أنه قد تم إنقاذ 23 فردًا من الطاقم، وجارى تكثيف عمليات البحث عن 3 أفراد فى عداد المفقودين وهم إسلام فرحات عبد الله وعبد العاطي حسن عبد العاطى ومحمد البدري أبو العطا وذلك بواسطة عمليات المسح البحرى والجوى بالتعاون مع أجهزة الدولة المختصة في منظومة تكامل لاستخدام كافة الإمكانات ، وجارى تقديم كافة أنواع الدعم والتواصل والمساندة لأسر المفقودين.

كما تتقدم وزارة البترول والثروة المعدنية بأصدق التمنيات بالشفاء العاجل لجميع المصابين، والبالغ عددهم 8 أفراد ، وتؤكد على استمرار توفير كل الدعم لهم حتى تمام الشفاء، وهذا إلى جانب عودة 15 فرداً من الناجين إلى منازلهم سالمين عقب الاطمئنان على حالتهم الصحية بعد عمليات الإنقاذ.

وتؤكد وزارة البترول على التزام شركة أديس المالكة للبارج بسرعة صرف التعويضات لأسر المتوفين والمفقودين وكذلك المصابين، وعلى المتابعة المستمرة حتى انتهاء كافة أعمال الإنقاذ والتعامل مع آثار الحادث.

وأكد كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية على تقديم كافة سبل الدعم والمؤازرة لأسر الشهداء والمفقودين والمصابين بالحادث الأليم.