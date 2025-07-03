رأس المال السوقي للبورصة يهبط مليار جنيه خلال أسبوع

كتبت- أمنية عاصم:

سجل رأسمال السوقي خسائر طفيفة بلغت مليار جنيه خلال الأسبوع الحالي من جلسة 29 يونيو 2025 وحتى جلسة أمس 2 يوليو 2025، وفق التقرير الأسبوعي الصادر عن البورصة المصرية.

وتابع التقرير، أن رأسمال السوقي حقق انخفاضًا بنحو 0.02% ليغلق عند 2.338 تريليون جنيه مقابل 2.339 تريليون جنيه سعر الفتح بداية الأسبوع.

ويذكر أن ، رأسمال السوقي سجل مكاسب بلغت 190 مليار جنيه خلال الأسبوع الماضي من جلسة 22 يونيو 2025 وحتى جلسة أمس 25 يونيو 2025، ليحقق نموًا بنحو 8.83% ليغلق عند 2.339 تريليون جنيه مقابل 2.149 تريليون جنيه سعر الفتح بداية الأسبوع.

وأضاف التقرير، أن إجمالي قيمة التداولات خلال الأسبوع الحالي نحو 500.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 8.054 مليون ورقة منفذة على 504 ألف عملية.

وقد استحوذت الأسهم على 6.31% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة في حين مثلت قيمة التداول للسندات و أذون نحو 93.69 % خلال الأسبوع.

وأشار التقرير، إلى أن المؤشر الرئيسي للبورصة EGX 30 سجل انخفاضًا بنحو 0.55% ليغلق عند مستوى 32820 نقطة مقابل 33002 نقطة مستوى الفتح بأول جلسات الأسبوع.

خروج أجانب ودخول عرب

وسجلت تعاملات المصريين نسبة 82.9% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة ، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 9.4% والعرب على 7.7% وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب صافي بيع بقيمة 2,10 مليار جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 1,3 مليار جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

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