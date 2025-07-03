كتبت- أمنية عاصم:

قال مصدر مسؤول بشركة "إيسترن كومباني" الشرقية للدخان، لمصراوي ، أن الإعلان عن قائمة الأسعار الجديدة للسجائر ينتظر فقط نشر القانون الجديد الخاص بالتعديلات الضريبة على القيمة المضافة في الجريدة الرسمية.

وأكد أن نشرها في الجريدة الرسمية سيتبعها إعلان عن نسبة الزيادات السعرية في منتجات الشركة للسجائر فور صدور القانون.

وأوضح المصدر أن وجود شق حكومي في رأس مال الشركة لا يمكنها من رفع أسعار السجائر مباشرة مثل الشركات الخاصة إلا بعد صدور القانون بالجريدة الرسمية.

وخلال الأسبوع الحالي أعلنت شركتي فيليب موريس واليابان الدولية للتبغ (JTI) عن قائمة أسعارهم الجديدة، حيث زادت الأول أسعارها بنسب تراوحت بين 5 و10 جنيهات، أما الثانية بنسب تتراوح بين 7 و 8 جنيهات.

جاء ذلك بعد أن أعلنت مصلحة الضرائب أعلنت الأحد الماضي، عن فتح وتوسيع قيمة الشرائح لمنتجات السجائر وزيادة الضريبة القطعية بنحو 50 قرشًا، للمرة الأولى منذ عام 2023.

وبموجب التعديلات الجديدة على ضريبة القيمة المضافة المفروضة على السجائر المحلية والمستوردة، تم رفع شرائح الأسعار الخاضعة للضريبة، وإدخال آلية للزيادة السنوية التلقائية بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات متتالية، اعتبارًا من نوفمبر المقبل.

وكما ارتفع الحد الأقصى لسعر بيع السجائر المحلية التي كان لا يتجاوز سعرها 38.88 جنيه ليصل إلى 48 جنيهًا. كما تم تعديل الشريحة التالية التي كانت تتراوح بين 38.88 و56.44 جنيه لتصبح بين 48 و69 جنيهًا.

وشملت التعديلات كذلك رفع سعر السجائر المستوردة التي لا يتجاوز سعرها 56.44 جنيه ليصل إلى 69 جنيهًا.