كتبت- آية محمد:

استقرت أسعار الخضروات والفاكهة، خلال تعاملات اليوم الخميس 3-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 2 و4.5 جنيه.

البطاطس تتراوح بين 5 و9 جنيهات.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 9 جنيهات و12.5 جنيه.

الكوسة تتراوح بين 5 و8 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 2 و3.5 جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 2.5 و4.5 جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و5 جنيهات.

الخيار الصوب يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

الخيار البلدي يتراوح بين 8 و10 جنيهات.

أسعار الفاكهة

خوخ بلدي يتراوح بين 30 و60 جنيهًا.

برتقال صيفي يتراوح بين 22 و34 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 10 و20 جنيهًا.

التفاح المصري يتراوح بين 18 و34 جنيهًا.