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ارتفاع أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

10:21 ص الخميس 03 يوليو 2025

أسعار البيض

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كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار كرتونة البيض البلدي والأحمر والأبيض، خلال تعاملات اليوم الخميس 3-7-2025، مقارنة بأسعار أمس، وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وقد تختلف الأسعار في بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء عن بعض مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار البيض

كرتونة البيض (متوسط السعر باختلاف النوع): 138.43 جنيه، بزيادة 1.18 جنيه.

كرتونة البيض البلدي: 142.94 جنيه، بزيادة 3.66 جنيه.


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