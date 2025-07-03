دمشق - (د ب أ)

أعلنت شركة "طيران الجزيرة" الكويتية عن استئناف رحلاتها الجوية إلى سوريا، حيث هبطت أولى طائراتها في مطار دمشق الدولي قادمة من مطار الكويت الدولي ، بعد توقّف دام أكثر من عقد.

وذكرت الشركة ، في بيان رسمي أوردته الوكالة العربية السورية للانباء ( سانا ) اليوم الخميس ، أن الرحلات ستنطلق بمعدل رحلة واحدة يومياً، على أن يتم رفع وتيرتها إلى رحلتين يومياً قبل نهاية موسم الصيف، ما يعكس نيتها في أن توسّع حضورها في السوق السورية.

ووفق الوكالة ، تأتي هذه الخطوة في ظل تحركات متزايدة لربط سوريا مجدداً بشبكات النقل الجوي الإقليمي، وسط ترقّب اقتصادي وسياحي لنتائج هذا الانفتاح.