

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 23 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الخميس 3-7-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.



سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3109 جنيهات للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 3997 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 4663 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5329 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 37300 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.



سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 53290 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 165731 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 266450 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.



سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.06% إلى نحو 3359 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.