

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-6-2025 مع بداية التعاملات الصباحية، بعد أن استقر سعر الذهب اليوم في مصر ، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء.

يذكر أن سعر الذهب استقر في مصر ، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 2-7-2025، مقارنة بمستواه خلال منتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الخميس 3-6-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5329 جنيها.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4663 جنيها.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3997 جنيها.

- سعر الذهب عيار 14 بلغ 3109 جنيه.

- سعر الذهب عيار 10 بلغ 2220 جنيها.

- سعر وقية الذهب بلغت 165738 جنيها.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37300 جنيها.

قد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.11 % إلى نحو 3335 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.