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رئيس شعبة الدخان: لو علبة السجائر وصلت 200 جنيه هتفضل تتباع

02:01 ص الخميس 03 يوليه 2025

أسعار السجائر - أرشيفية

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كتبت- داليا الظنيني:

أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن سوق السجائر في مصر يشهد وفرة في المعروض، رغم وجود بعض التراجع في القوة الشرائية لدى المواطنين خلال الفترة الأخيرة، مشيرًا إلى أن المعروض في الوقت الراهن كافٍ ولن تكون هناك أزمة نتيجة للاحتكار.

وأوضح رئيس شعبة الدخان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المُذاع عبر شاشة "إم بي سي مصر"، أن المادة الأساسية المستخدمة في صناعة السجائر لا تُزرع محليًا، بل يتم استيرادها بالكامل بنسبة 100%، وهو ما يفسر حجم الاضطرابات التي طرأت على سلاسل الإمداد في الفترات الماضية، والتي كادت أن تتسبب في أزمة كبيرة لدى الشركات المصنعة.

وأشار إلى أنه تم تطبيق زيادة جديدة في أسعار السجائر بنسبة 12% اعتبارًا من اليوم، موضحًا أن هناك نصف جنيه ضريبة إضافية تُفرض على كل علبة سجائر، ضمن الإجراءات المالية الخاصة بالموازنة العامة للدولة.

وتابع: "وزير المالية يحتاج إلى توفير 112 مليار جنيه من قطاع صناعة الدخان والمعسل في إطار الموازنة الجديدة"، مواصلًا: "لو علبة السجائر وصلت إلى 200 جنيه، ستفضل تتباع".

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