البورصة المصرية تنتھي من المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق

كتبت- أمنية عاصم:

انتهت البورصة المصرية من أعمال المراجعة الدورية نصف السنوية لمؤشرات السوق، والتي سيبدأ العمل بها أول أغسطس 2025.

ووفق البيان المنشور على شاشة البورصة، شهدت مؤشرات البورصة المصرية عدداً من التغيرات تمثلت في الآتي تم حذف وانضمام عدد 3 شركات لمؤشر EGX30 الرئيسي للبورصة المصرية.

وكما شهد مؤشر EGX70 EWI حذف وانضمام عدد 15 شركة، انضمت منهم 3 شركات إلى مؤشر EGX30. أما مؤشر EGX100 EWI فقد شهد حذف وانضمام عدد 12 شركة.

وتابع البيان، انه وكذلك شهد مؤشر الشريعة EGX33 -الذي يضم الشركات الأكثر توافقاً مع أحكام الشريعة من بين الشركات الأكثر توافقاً مع معايير السيولة- حذف وانضمام عدد 5 شركات.

وفي ضوء حرص البورصة المصرية ولجنة الرقابة الشرعية على استقرار المؤشر وأسوة بالتجارب الدولية فى هذا الشأن، فقد تم إضافة معيار "يجوز للجنة الرقابة الشرعية، في المراجعات الدورية، الإبقاء على شركة ضمن مكونات المؤشر إذا فقدت معياراً مالياً واحداً فقط، على أن تستوفي جميع معايير الانضمام في المراجعة الدورية التالية، ويستثني من ذلك معيار نسبة الدخل من الأنشطة غير المتوافقة مع معايير الشريعة الذي يجب ألا يتجاوز %5 من اجمالي الإيرادات".

ومن جانب أخر، فقد شهد مؤشر سندات الخزانة خلال فترة المراجعة الشهرية انضمام 9 إصدارات من سندات الخزانة وخروج 5 اصدارات، وبذلك يصبح إجمالي عدد السندات المدرجة بالمؤشر 19 إصدار، ومن الجدير بالذكر أن إدارة البورصة تقوم بمراجعة مؤشرات سندات الخزانة شهرياً وذلك وفقاً لمعايير الانضمام والاستبعاد بمنهجية مؤشرات السندات.