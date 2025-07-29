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توقيع مذكرة بين وزارة البترول وموانئ أبو ظبي و"تي سي أم" لدراسة تعاون إقليمي مشترك

07:45 م الثلاثاء 29 يوليو 2025

تو مذكرة بين وزارة البترول وموانئ أبو ظبي و''تي سي

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كتبت- دينا كرم:

شهد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، توقيع مذكرة تفاهم بين وزارة البترول ومجموعة موانئ أبو ظبي وشركة "تي سي أم" بهدف دراسة تعاون إقليمي مشترك يعزز التعاون بين البلدين .

ووفق بيان الوزارة اليوم جاء ذلك خلال عقده اجتماعاً موسعاً مع مجموعة موانئ أبوظبي، و ذلك بمقر المجموعه بإمارة ابوظبي .

وقام بالتوقيع على المذكرة كلا من أحمد المطوع، الرئيس التنفيذي الإقليمي لمجموعة موانئ أبوظبي، وناصر شومان، وكيل وزارة البترول والثروة المعدنية لنقل وتسويق المنتجات ، ومحمود فراج عمران، مدير عام شركة "تي سي أم" لإدارة المشاريع.

وأكد بدوي أن الوزارة تتطلع إلى استكشاف فرص تعظيم الاستفادة من الأصول المتطورة لقطاع البترول المصري وخاصة مستودعات الاحتياطيات الاستراتيجية من النفط الخام.

إلى جانب البحث في مجالات تعاون أخرى ذات الاهتمام المشترك ، و انشاء شراكة تستهدف تطبيق المحورين الثاني والسادس من استراتيجيتنا المتكاملة بالوزارة، وذلك بتعظيم القيمة المضافة لأصول قطاع البترول المصري وتعزيز التعاون الإقليمي المشترك، وعلى رأسه التعاون مع دولة الإمارات.

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كريم بدوي وزير البترول وزارة البترول موانئ أبو ظبي
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