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اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم 29-7-2025

03:39 م الثلاثاء 29 يوليه 2025

المؤشر الرئيسي للبورصة

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كتبت- أمنية عاصم:

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30بنسبة 0.03% عند مستوى 34085 نقطة، بمستهل جلسة اليوم الثلاثاء.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.41%، وصعد مؤشر EGX100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.42%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 137 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 72.25 مليون جنيه، وسجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 64.7 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 انخفض بنسبة 1.38% عند مستوى 34076 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

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