كتبت- آية محمد:

تصوير- نادر نبيل:

قال الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، إن مصر أولت اهتماما كبيرا بالاستثمار في تكنولوجيا المعلومات، وخاصة في إنشاء مراكز البيانات الضخمة، بهدف توفير بيئة آمنة لتخزين وتحليل كميات هائلة من المعلومات.

وأوضح عبد الغفار، خلال كلمته في افتتاح قمة "هواوي كلاود" لشمال إفريقيا 2025، أن ما تحقق من بنية تحتية رقمية لم يكن موجودًا قبل سنوات قليلة، مشيرًا إلى أن عملية تخزين البيانات كانت في السابق تتطلب جهدًا كبيرًا، بينما أصبح الأمر اليوم أكثر سهولة، سواء بالنسبة لبيانات الشركات والمصانع أو للقطاعات الخدمية كالصحة والتعليم.

وأشار إلى أن القطاع الصحي من أبرز المستفيدين من هذه التكنولوجيا، في ظل الكم الهائل من الأشعة والتحاليل والبيانات الطبية التي تتطلب مساحات تخزين واسعة، لافتًا إلى أن الحوسبة السحابية تتيح إدارة هذه البيانات بسهولة وأمان، كما تتيح الربط بين المستشفيات ومراكز الأشعة، بما يسهم في تقديم خدمة طبية فعالة.

وتأتي القمة في توقيت بالغ الأهمية تشهده القارة الإفريقية، وسط تحولات رقمية متسارعة، حيث تسلط الضوء على الإمكانات الكبيرة التي توفرها تقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي لتعزيز الشمول الرقمي، وتسريع وتيرة التحول الرقمي، ودفع عجلة التنمية في مجالات الحوكمة، والتعليم، والسلامة العامة، والصناعة.

وتناقش القمة مجموعة من المحاور المحورية، من أبرزها: سد الفجوة الرقمية، وبناء حكومات رقمية أكثر كفاءة وشمولًا، وتطوير حلول ذكية للحوكمة والسلامة العامة، إلى جانب دعم التعليم الرقمي، وضمان تكافؤ الفرص، وتمكين المؤسسات من مواكبة التحول الرقمي ورفع الإنتاجية.