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انطلاق قمة "هواوي كلاود" لشمال إفريقيا 2025 اليوم

11:58 ص الثلاثاء 29 يوليه 2025
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كتبت- آية محمد:

انطلقت اليوم الثلاثاء فعاليات قمة "هواوي كلاود" لشمال إفريقيا 2025، بمشاركة واسعة من كبار القادة والخبراء الدوليين، وشركاء التكنولوجيا، والمطورين، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء.

وتأتي القمة في توقيت بالغ الأهمية تشهده القارة الإفريقية، وسط تحولات رقمية متسارعة، حيث تسلط الضوء على الدور المحوري لتقنيات الحوسبة السحابية والذكاء الاصطناعي في دعم جهود الشمول الرقمي، وتسريع التحول الرقمي، وتعزيز التنمية في مجالات الحوكمة والتعليم والسلامة العامة والصناعة.

وتناقش القمة مجموعة من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها سد الفجوة الرقمية، وبناء حكومات رقمية أكثر كفاءة وشمولًا، وتطوير حلول السلامة العامة والحوكمة، بالإضافة إلى دعم التعليم الرقمي، وضمان تكافؤ الفرص، وتمكين المؤسسات من التحول الرقمي وزيادة الإنتاجية الإنتاجية.

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قمة هواوي كلاود شمال إفريقيا الدكتور خالد عبد الغفار
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