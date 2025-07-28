كتب- حسن مرسي:

أكد المهندس محمد إبراهيم، رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن القرارات الجديدة المتعلقة باستيراد الهواتف المحمولة لن تشمل بأي حال من الأحوال الأجهزة التي تم إدخالها إلى مصر قبل الأول من يناير 2025، مشيرًا إلى أن هذه القرارات تهدف إلى تنظيم السوق دون التأثير على المواطنين بأثر رجعي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي في برنامج "حضرة المواطن" على قناة "الحدث اليوم" أن أي هاتف تم استخدامه أو إدخاله قبل بداية العام الجديد لن يخضع لرسوم إضافية.

وأوضح إبراهيم أن الإعفاء من الرسوم الجمركية والضرائب لا يزال ساريًا بالكامل للهاتف المحمول الواحد الذي يحمله المسافر من الخارج، شريطة أن يكون للاستخدام الشخصي، مؤكدًا أن هذا الإجراء يعكس حرص الجهاز على تسهيل الأمور على المواطنين.

وتابع رئيس قطاع حوكمة السوق بالجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أن هذا الإعفاء يتم تطبيقه وفق ضوابط صارمة لضمان عدم استغلاله تجاريًا.

وأشار إلى أن مراجعة شاملة لإجراءات استيراد الهواتف كشفت عن إعفاء 13 ألف جهاز بشكل غير صحيح، مما استدعى فرض الرسوم الجمركية المستحقة على هذه الأجهزة بعد التأكد من عدم مطابقتها للضوابط.

وأكد المهندس محمد إبراهيم، أن هذه الخطوة تأتي في إطار تعزيز الشفافية وتنظيم سوق الاتصالات، مع الحفاظ على حقوق المواطنين.

وأضاف إبراهيم أن الجهاز يعمل على تحسين الإجراءات لضمان الالتزام بالمعايير الجمركية، مشددًا على أن الهدف هو حماية السوق المصرية من الممارسات غير القانونية مع مراعاة مصالح المواطنين.