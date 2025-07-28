تراجع الدولار.. هل تخفّض الأسعار؟ شعبة المواد الغذائية توضح

كتبت- دينا كرم:

يواصل سعر صرف الدولار الانخفاض مقابل الجنيه ليصل إلى أقل مستوى له من 9 أشهر مسجلا 48.75 جنيه للشراء و48.85 جنيه للبيع لكل دولار خلال تعاملات اليوم، مما أثار تساؤلات لدى المواطنين حول ما إذا كان هذا التراجع سينعكس على أسعار السلع المستوردة في الأسواق خاصة المواد الغذائية؟.

وقال حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، إن التراجع الملحوظ في سعر صرف الدولار أمام الجنيه، والذي وصل إلى نحو 48.85 جنيهًا للبيع، يعد مؤشرًا اقتصاديًا إيجابيًا يجب استثماره بسرعة وفعالية، خاصة في قطاع السلع الغذائية الذي يلامس حياة المواطن اليومية بشكل مباشر.

وأضاف المنوفي "لمصراوي"، أن استقرار سعر الصرف، إلى جانب ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج وتحسن مؤشرات الحساب الجاري، يساهم بشكل مباشر في خفض تكاليف الاستيراد وتيسير حركة الشحن، مما يوفر فرصة حقيقية لضبط أسعار المنتجات والسلع في الأسواق المحلية خلال الفترة المقبلة.

وتابع المنوفي: "ما نشهده اليوم هو تحول نوعي في مناخ السوق، وعلى التجار والموردين أن يتحركوا بمسؤولية، وأن يعكسوا هذا التراجع في سعر الدولار على الأسعار النهائية للمستهلك"

وأضاف أنه لم يعد هناك مبرر لرفع الأسعار، والمستهلك يجب أن يلمس هذا التغيير في أقرب وقت.

وأوضح المنوفي أن انخفاض الدولار مقابل الجنيه سيؤدي لانخفاض تكلفة الاستيراد مما سيساهم في زيادة توافر السلع وتحقيق منافسة عادلة بين الشركات، مما يدعم استقرار الأسواق ويحد من موجات التضخم العشوائية، خاصة في قطاع الأغذية والسلع الاستهلاكية.

وشدد المنوفي على ضرورة استغلال هذه المؤشرات الإيجابية من خلال خطط واضحة لدعم الصناعات الوطنية، وتيسير الإجراءات الجمركية، وتوفير بيئة محفزة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، مما يضمن التوازن بين العرض والطلب ويحمي الأسواق من أية صدمات مستقبلية.

وأشار إلى أن الأسواق الآن أمام فرصة ذهبية للانضباط والاستقرار، والمطلوب هو تحرك جماعي من الدولة، والقطاع الخاص، والتجار، لحماية المستهلك المصري، وتعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني، لأن إهدار هذه الفرصة سيعيدنا إلى نقطة الصفر، وهو ما لا نريده جميعًا.

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