كتبت- أمنية عاصم:

أعلنت شركة أوراسكوم كونستراكشون بي ال سي أنها تسعى للحصول على موافقة المساهمين لنقل القيد الرئيسي لأسهم الشركة إلى سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) مع الابقاء على القيد الثانوي لأسهم الشركة بالبورصة المصرية (EGX) (القيد المزدوج) بدون أي تأثير؛ وذلك وفق القرارات التى سيتم النظر فيها خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية للشركة الموافق 12 أغسطس 2025.

وبحسب الإفصاح المرسل للبورصة، أوضحت أن ذلك سيتم عن طريق قيد أسهم الشركة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية (ADX) وإلغاء قيد أسهم الشركة من بورصة ناسداك دبي، وبشرط الحصول على موافقة مساهمي الشركة واستصدار كافة الموافقات والتراخيص والإجراءات اللازمة من قبل الجهات المعنية بشأن هذا الأمر.

وتابعت الشركة، أنه سيتم الموافقة على نقل الشركة من مركز دبي المالي العالمي (DIFC) إلى سوق أبو ظبي العالمي (ADGM)، كشركة مسجلة بموجب لوائح شركات سوق أبوظبي العالمي بشرط الحصول على موافقة واستصدار الموافقات والتراخيص اللازمة.