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انخفاض الزيت.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

11:19 ص الإثنين 28 يوليه 2025

أسعار الدقيق

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كتبت- آية محمد:

انخفضت أسعار الدقيق، والزيت، والسكر، والعدس، واللحوم، والجبن الأبيض، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الاثنين 28-7-2025، بينما ارتفعت أسعار الفول المعبأ، والدواجن، والجبن الرومي، مقارنةً بأسعار أمس، وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".

ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.68 جنيه، بزيادة 37 قرشًا.

كيلو الفول المعبأ: 62.75 جنيه، بزيادة 1.97 جنيه.

كيلو الدقيق المعبأ: 25.37 جنيه، بتراجع 2.79 جنيه.

لتر زيت عباد الشمس: 87.13 جنيه، بتراجع 6.16 جنيه.

كيلو السكر المعبأ: 34.71 جنيه، بتراجع 2.65 جنيه.

كيلو المكرونة المعبأة: 28.17 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو العدس المعبأ: 60.88 جنيه، بتراجع 2.12 جنيه.

البيض البلدي (بيضة واحدة): 5.22 جنيه، بتراجع 38 قرشًا.

لتر زيت الذرة: 107.74 جنيه، بتراجع 81 قرشًا.

كيلو اللحوم الطازجة: 399.47 جنيه، بتراجع 7.94 جنيه.

كيلو الدواجن الطازجة: 96.73 جنيه، بزيادة 2.43 جنيه.

كيلو الأرز السائب: 28.16 جنيه، بزيادة 1.3 جنيه.

كيلو الفول السائب: 50.51 جنيه، بتراجع 49 قرشًا.

كيلو الجبن الأبيض: 126.05 جنيه، بتراجع 11.63 جنيه.

كيلو الجبن الرومي: 276.7 جنيه، بزيادة 8.2 جنيه.

كيلو اللبن السائب: 31.19 جنيه، بزيادة 52 قرشًا.

كيلو المسلي الصناعي: 101.75 جنيه، بتراجع 5.04 جنيه.

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أسعار السلع الأساسية أسعار الدقيق اسعار اللحوم
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