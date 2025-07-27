هل يمكن تغيير رقم المحمول التسلسلي للتهرب من الجمارك؟ رئيس الشعبة يحسم

كتبت- آية محمد:

نفى محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، صحة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن القدرة على تغيير الرقم التسلسلي للهاتف "IMEI" من أجل إعفائه من سداد الرسوم الجمركية.

وتداول بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي طريقة للهروب من سداد الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة، وذلك من خلال إجراء تحديث "سوفت وير" للجهاز لتفادي التعرف عليه، وتغير الرقم التسلسلي للجهاز "IMEI" كما يزعمون.

ومن جهة أخرى تم رصد شكاوى المستخدمين بشأن تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، حيث أوضح طلعت، أن عددًا كبيرًا من المستخدمين الذين قاموا بتفعيل هواتفهم في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، فوجئوا بوجود رسوم جمركية على هواتفهم.

وكانت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بدأت تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المستوردة منذ بداية العام الجاري بنسبة 38.5% من قيمة الجهاز، بهدف التصدي للتهريب وحماية الصناعة المحلية.

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