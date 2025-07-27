كتبت - دينا كرم:

قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن ارتفاع درجات الحرارة والتغيرات المناخية قد تؤثر على الإنتاج الزراعي من حيث الكمية والجودة، لكنها لا تؤدي بالضرورة إلى ارتفاع الأسعار في الأسواق خلال هذه الفترة، نظرًا لأن المعروض كبير من مختلف الأصناف.

وأوضح أبو صدام، في تصريحات لـ"مصراوي"، أن التغيرات المناخية يمكن أن تتسبب في تلف بعض المحاصيل أو تقليل حجم الإنتاج، إذا لم يتخذ الفلاح الإجراءات الوقائية المناسبة، مما يؤدي إلى خسائر للمزارعين، إلا أن وفرة المعروض قد تؤدي إلى استقرار الأسعار أو حتى انخفاضها، رغم ارتفاع تكاليف الإنتاج على الفلاح.

وأضاف أن تأثير درجات الحرارة المرتفعة على المحاصيل الزراعية قد يكون مباشرًا أو غير مباشرًا، موضحًا أن توقيت موجات الحرارة يلعب دورًا حاسمًا، ففي حال تعرض النبات لموجات حرارة وهو في طور النمو الصغير قد يؤدي ذلك إلى هلاكه، أما إذا كانت الحرارة في مرحلة التزهير فقد تزيد من الإنتاج.

وأشار نقيب الفلاحين إلى أن الخضروات والفواكه تعد من أكثر المحاصيل حساسية للتغيرات المناخية.

وتابع أن ارتفاع درجات الحرارة قد يؤدي إلى نضج مبكر للثمار مثل المانجو وزيادة إنتاجها، وأيضًا تسريع نضج بعض المحاصيل مثل التمور، مما يؤدي إلى طرح كميات كبيرة في الأسواق في وقت قصير، وبالتالي انخفاض الأسعار.

وأوضح أبو صدام أن الفلاحين أصبحوا أكثر وعيًا بتأثيرات المناخ، ولذلك يتجهون إلى زراعة أصناف مقاومة للحرارة، خاصة في المناطق الصحراوية، ويحرصون على اختيار محاصيل لا تحتاج إلى كميات كبيرة من المياه.

وأشار إلى أن درجات الحرارة المرتفعة تؤدي أيضًا إلى انتشار بعض الآفات الزراعية والأمراض، مما يرفع من تكلفة المكافحة ويستوجب اتباع إجراءات زراعية دقيقة للحد من التأثيرات السلبية.

وتوقع نقيب الفلاحين أن تشهد أسعار الخضروات والفاكهة خلال الفترة المقبلة انخفاضًا، نتيجة دخول العديد من المحاصيل طور الإنتاج حاليًا، مثل الخيار والطماطم والمانجو والعنب، وهو ما سيؤدي إلى زيادة المعروض في الأسواق وبالتالي انخفاض الأسعار وفقًا لآلية العرض والطلب.