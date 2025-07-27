مفاجأة| رسوم جمركية بأثر رجعي على المحمول.. والشعبة: نتحرك لحل الأزمة

كتبت- آية محمد:

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، لـ"مصراوي" إن هناك عدة شكاوى من المستخدمين بشأن تطبيق قرار فرض الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة بأثر رجعي، رغم تأكيد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في وقت سابق، على أن القرار سيطبق اعتبارًا من 1 يناير من العام الجاري.

كانت وزارة المالية والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات قد بدأت في تفعيل الرسوم الجمركية على الهواتف المحمولة المستوردة من الخارج منذ بداية العام الجاري، بنسبة 38.5% من إجمالي قيمة الهاتف بهدف التصدي لمحاولات التهريب وحماية الصناعة المصرية.

وأوضح طلعت أن عددًا كبيرًا من المستخدمين الذين قاموا بتفعيل هواتفهم في شهور أكتوبر ونوفمبر وديسمبر من العام الماضي، فوجئوا بوجود رسوم جمركية على هواتفهم، وهو ما تسبب في حدوث مشكلات بين التجار والمستهلكين وأدى إلى إغلاق بعض المحلات بعد أن عاد إليها المستهلكون لتحميل التاجر مسؤولية دفع تلك الرسوم.

وأشار إلى أن بعض التجار قد يتحملون المبالغ الصغيرة مثل رسوم قدرها 2000 جنيه، لكنهم غير قادرين على تحمل رسوم كبيرة تصل إلى نحو 20 ألف جنيه على بعض أجهزة آيفون.

تجاهل من القومي للاتصالات

وأكد طلعت أن الشعبة حاولت التواصل مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات عدة مرات لكنها لم تتلقى أي رد، مشيرًا إلى أن الشعبة تواصلت بشكل مباشر مع وزير الاتصالات منذ حوالي 40 يومًا، وقد استجاب اليوم وطلب من الشعبة إرسال المشكلات التي يواجهها المستخدمون والتجار بخصوص الرسوم الجمركية، حتى يقوم بإرسالها إلى وزارة المالية للعمل على حل هذا الأمر.

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