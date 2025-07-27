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سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 27 يوليو 2025

03:27 م الأحد 27 يوليه 2025

سعر الذهب

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كتبت- آية محمد:

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر الأوقية بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الأحد إلى نحو 5234 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 5285 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 4624 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 3963 جنيهًا

و سجل سعر الجنيه الذهب بذلك 36992 جنيهًا، بناءً على المستويات المذكورة.

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