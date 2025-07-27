كتبت- دينا كرم:

قالت وزارة البترول والثروة المعدنية أنه تم ضبط محطة وقود قامت بتجميع كميات ضخمة من السولار والبنزين بلغت 15.7 ألف لتر في محافظة الوادي الجديد، للتصرف فيها بشكل غير مشروع، بقيمة مخالفة 471 ألف جنيه.

وأضافت الوزارة في بيان لها اليوم، أن مباحث التموين حررت محضراً بالواقعة، ولقيت جهود هيئة البترول و اللجنة التابعة لها إشادة من المحافظ ومدير أمن الوادي الجديد لدورها في مكافحة هذه التجاوزات، خاصة بالمحافظات الحدودية.

ووفق بيان الوزارة اليوم، جاء ذلك خلال الحملة التي نفذتها اللجنة المركزية بالهيئة العامة للبترول للرقابة على تداول المنتجات البترولية في الأسبوع الثالث من يوليو الجاري والتي شملت 26 محطة وقود في 14 محافظة، أي ما يغطي أكثر من نصف محافظات الجمهورية.

وأشارت الوزارة أنه تم ضبط سائق سيارة صهريجية لنقل السولار بمحور أبو ذكري بالإسكندرية متلبساً ببيع كميات من حمولة السولار بشكل غير قانوني، وجارٍ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاهه وتحميله قيمة العجز.

وكشفت الحملة عن تلاعب في معايرة 9 مسدسات تموين في 4 محطات، حيث تم تحريز المسدسات المخالفة تمهيداً لإعادة معايرة طلمبات التموين بشكل سليم بواسطة هيئة الدمغة والموازين

و تم اكتشاف وجود مياه في خزان للسولار بإحدى المحطات، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات لتطهير الخزان وضمان سلامة سيارات المواطنين.

كما رصدت اللجنة عدد من المخالفات في بعض محطات الوقود تتعلق بإجراءات التشغيل الآمن، نتيجة لغياب الوعي الكافي لدى بعض العاملين بمخاطر بعض السلوكيات أثناء التشغيل، مثل التدخين داخل المحطة أو تزويد السيارات بالوقود أثناء عمل المحرك، فضلاً عن عدم الاهتمام بتوفير وتوزيع وسائل الإطفاء الصالحة للاستخدام في كافة أرجاء المحطة.

وقد تم على الفور إلزام المحطات بضوابط التشغيل الآمن وتوعية العاملين في هذه المحطات ب بضوابط وإجراءاته، حفاظاً على سلامتهم وسلامة المترددين على المحطات.

كما يجري إعداد برامج تدريبية متخصصة للعاملين بمحطات الوقود بالتعاون مع مراكز تدريب شركات القطاع، بالإضافة إلى برامج أخرى للعاملين بمستودعات الوقود وفحص السيارات الصهريجية، بهدف رفع مستوى الوعي وضمان الالتزام بمعايير السلامة.

وقد خاطبت الهيئة شركات التسويق المسئولة عن هذه المحطات، وطالبتها باتخاذ إجراءات تصحيحية ووقائية عاجلة لتلافي مخالفات السلامة والتشغيل الآمن وكافة المخالفات التي تم رصدها، بهدف الوصول إلى أعلى معايير التشغيل الآمن والأمثل، والخدمة النموذجية في جميع المنافذ التي تتعامل مباشرة مع الجمهور، سواء داخل المناطق السكنية أو على الطرق الرئيسية.