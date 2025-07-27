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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البطاطس والدقيق وانخفاض الذهب

01:56 م الأحد 27 يوليو 2025

اسعار البطاطس

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خريطة الأسعار اليوم: ارتفاع البطاطس والدقيق وانخفاض الذهب

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار البيض البلدي، والحديد، والبطاطس، والدقيق، خلال تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب تهبط خلال منتصف التعاملات.

ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها :

انخفاض أسعار الدواجن اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البلدي.. أسعار البيض اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع الحديد.. أسعار مواد البناء اليوم بالأسواق (موقع رسمي)

ارتفاع البطاطس.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم

ارتفاع الدقيق.. أسعار السلع الأساسية بالأسواق اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر يهبط بمنتصف تعاملات الأحد

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أسعار البيض البلدي اسعار السلع الأساسية مجلس الوزراء أسعار الدواجن أسعار مواد البناء
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