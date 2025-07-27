كيف يمكنك تقسيط تكلفة توصيل الغاز الطبيعي للمنازل؟

كتبت – دينا كرم:

يعد توصيل الغاز الطبيعي للمنازل خيارًا اقتصاديًا وأكثر أمانًا على المدى الطويل، حيث تسجل فواتير الغاز الطبيعي الشهرية عادة قيمة أقل مقارنة بشراء أسطوانتين أو ثلاث شهريًا، فضلًا عن أن الغاز الطبيعي يعد مصدرًا للطاقة أكثر استدامة وسلامة من الأسطوانات التقليدية.

نظام تقسيط تكلفة التوصيل

كانت وزارة البترول والثروة المعدنية أعادت العمل بنظام تقسيط مساهمة العملاء في المشروع القومي لتوصيل الغاز الطبيعي للمنازل، وذلك اعتبارًا من نوفمبر الماضي، بعد أن كان قد تم إلغاؤه في يونيو 2024.

وأكدت الوزارة أن النظام الجديد يتيح للمواطنين تقسيط تكلفة التوصيل على مدار سبع سنوات، دون مقدم أو فوائد، حيث تضاف الأقساط الشهرية مباشرة إلى فاتورة استهلاك الغاز الطبيعي.

ويتم تمويل هذا النظام من قبل الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، لدعم شركات التوصيل التابعة للقطاعين العام والخاص.

تكلفة توصيل الغاز للمنازل

تبلغ تكلفة توصيل الغاز للمنازل بعد الدعم المقدم من الدولة نحو 5200 جنيه، وهي تقسط على سبع سنوات بواقع 62 جنيهًا شهريًا، تضاف إلى فاتورة الغاز.

فئات عملاء توصيل الغاز الطبيعي

الفئة الأولى: مستفيدو مبادرة "حياة كريمة"، وتقدم لهم خدمة توصيل الغاز الطبيعي مجانًا بالكامل، ضمن مشروع متكامل لتطوير القرى الأكثر احتياجًا، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.

الفئة الثانية: عملاء المشروع القومي لتوصيل الغاز، وتبلغ مساهمتهم 5200 جنيه، قابلة للتقسيط على سبع سنوات، بقسط شهري يبلغ 62 جنيهًا.

الفئة الثالثة: عملاء خارج إطار المبادرة أو المشروع القومي، مثل سكان الكمباوندات أو المشروعات الفردية، ويتحملون تكلفة التوصيل كاملة دون دعم أو تقسيط، بقيمة تصل إلى 17 ألف جنيه.

المستندات المطلوبة للتعاقد

عقد الإيجار أو مستندات الملكية (الأصل للاطلاع).

إيصال كهرباء حديث باسم المشترك.

صورة بطاقة الرقم القومي أو جواز السفر (الأصل للاطلاع).

ما يثبت سداد قيمة تكاليف تنفيذ الأعمال.

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