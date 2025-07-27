كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الطماطم، والبطاطس، والكوسة، والباذنجان البلدي، والفلفل، والليمون، خلال تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، مقارنة بمستوياتها أمس في سوق العبور لتجارة الجملة، وفق الأسعار المنشورة على موقعه الإلكتروني.

ويرصد مصراوي أسعار عددا من أبرز أصناف الخضروات والفاكهة للكيلو الواحد في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، بحسب الموقع الإلكتروني لسوق العبور.

أسعار الخضروات

الطماطم تتراوح بين 3.5 و7.5 جنيه، بزيادة خمسين قرشًا.

البطاطس تتراوح بين 6 جنيهات و9.5 جنيه، بزيادة جنيه.

البصل الأحمر يتراوح بين 6 و9 جنيهات.

البصل الأبيض يتراوح بين 8 جنيهات و13 جنيهًا.

الكوسة تتراوح بين 12 و18 جنيهًا، بزيادة 4 جنيهات.

الباذنجان البلدي يتراوح بين 3 جنيهات و6.5 جنيه، بزيادة جنيه.

الفلفل الرومي البلدي يتراوح بين 4 و7 جنيهات، بزيادة جنيه.

الفلفل الحامي البلدي يتراوح بين 3 و6 جنيهات، بزيادة جنيه.

الخيار الصوب يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

الخيار البلدي يتراوح بين 9 جنيهات و15 جنيهًا.

أسعار الفاكهة

كانتلوب: يتراوح بين 5 و9 جنيهات.

برتقال صيفي يتراوح بين 25 و35 جنيهًا.

الليمون البلدي يتراوح بين 6 جنيهات، و18 جنيهًا، بزيادة جنيه.

التفاح المصري يتراوح بين 20 و36 جنيهًا.