كتبت- دينا كرم:

ارتفعت أسعار الحديد في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الأحد 27-7-2025، بينما انخفضت أسعار الأسمنت، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 39969 جنيه، بزيادة 2463 جنيه.

سعر طن حديد عز: 41037.31 جنيه، بزيادة 1641.57 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3529.77 جنيه، بتراجع 459.12 جنيه.