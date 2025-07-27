

كتب- محمد فتحي:

سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-7-2025 مع بداية التعاملات الصباحية بعد أن

انخفض سعره بحلول التعاملات المسائية السبت.

يذكر أن سعر الذهب انخفض في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية السبت 26-7-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، بحسب ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

"مصراوي" ينشر في السطور التالية آخر تحديث لـ سعر الذهب في مصر اليوم الأحد 27-7-2025 وهي كالآتي:

- سعر الذهب عيار 24 بلغ 5291 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 21 بلغ 4630 جنيهًا.

- سعر الذهب عيار 18 بلغ 3968 جنيهًا.

- سعر الجنيه الذهب بلغ 37040 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.93 % إلى نحو 3337 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.