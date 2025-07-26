80 % انخفاضا.. سعر الكتكوت يهبط إلى 10 جنيهات والشعبة توضح السبب

كتبت- دينا كرم:

قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن أسعار الكتاكيت تراجعت بشكل كبير في السوق خلال الفترة الحالية، لتتراوح بين 10 و16 جنيهًا، بعد أن سجلت نحو 55 إلى 60 جنيهًا في شهر مايو الماضي، مشيرًا إلى أن نسبة الانخفاض تجاوزت 80%.

وأوضح أن هذا التراجع الحاد في الأسعار يعود إلى عدة أسباب، في مقدمتها ضعف الإقبال من جانب المربين على دخول دورات جديدة، خاصة أصحاب المزارع المفتوحة أو التقليدية.

وأرجع ذلك إلى ارتفاع درجات الحرارة التي تؤثر على التربية في هذه الأنظمة، وأشار إلى أن من يواصل الدخول في الدورات حاليًا هم فقط أصحاب المزارع ذات النظام المغلق.

وأضاف أن ضعف الطلب على الكتاكيت يتزامن مع توفر جيد في الإنتاج، مما أوجد وفرة بالسوق وأدى إلى تراجع الأسعار، دون أن يكون هناك أي شح في المعروض.

وأكد على أن السعر الحالي لا يغطي تكاليف التربية، وبالتالي فإن صغار المربيين من الممكن أن يعزفون عن بدء دورات جديدة.

وشدد على أن الشعبة كانت قد حددت في وقت سابق أن السعر العادل للكتكوت يجب ألا يتجاوز 20 جنيهًا، معتبرًا أن البيع بسعر 60 جنيهًا سابقًا حقق هامش ربح كبير للمنتجين، ومع ذلك، رأى أن غياب آلية واضحة لضبط الأسعار يجعل سوق الدواجن عرضة لتقلبات حادة.

ودعا إلى ضرورة وضع معادلة سعرية عادلة تحقق توازنًا بين المنتج والمستهلك، بحيث لا يتعرض المنتج للخسارة عند انخفاض الأسعار، ولا يتضرر المستهلك عند ارتفاعها، وأكد أن هذا التوازن من شأنه أن يضمن استقرار السوق بشكل عام.

وأشار إلى أن سعر الدواجن البيضاء في المزارع يتراوح حاليًا بين 60 و63 جنيهًا للكيلو، وتصل للمستهلك بسعر يتراوح بين 70 و 73 جنيهًا للكيلو.

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