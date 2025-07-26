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رائحة الغاز. تنويه من "تاون جاس" لسكان شارع البحر الأعظم بالجيزة

02:14 م السبت 26 يوليو 2025

الغاز الطبيعي

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كتبت- دينا كرم:

أعلنت الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي للمنازل "تاون جاس" عن تنفيذ أعمال صيانة في شارع البحر الأعظم بالجيزة، وذلك غدًا الأحد الموافق 27 يوليو 2025، بدءًا من الساعة الواحدة صباحًا.

وطمأنت الشركة المواطنين من خلال موقعها على فيسبوك، بعدم الانزعاج في حال الشعور برائحة الغاز خلال فترة الأعمال، موضحة أن ما قد يتم ملاحظته من روائح هو أمر طبيعي نتيجة لأعمال الصيانة.

وأكدت "تاون جاس" أن هذه الأعمال تنفذ وفق أعلى معايير الجودة والسلامة لضمان تأمين العملاء وسلامة الشبكة.

وأكدت شركة "تاون جاس" على أن ذلك لا يتسبب في قطع الخدمة على أي من العملاء.

ودعت الشركة المواطنين إلى التواصل في حال وجود أي استفسارات أو ملاحظات عبر رقم طوارئ الشركة 129 من أي خط أرضي.

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