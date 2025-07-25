مكاسب الاستثمار في الذهب ترتفع 22% في أول 6 أشهر من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

عزز الذهب من مكاسبه خلال أول 6 أشهر من العام الحالي بالسوق المحلية ليرتفع بنحو 22% وفق بيانات قام مصراوي بجمعها.

خلال النصف الأول من العام الجاري، ارتفع سعر جرام الذهب 21 بنحو 840 جنيها مسجلا 4570 جنيه للجرام بنهاية 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 3730 جنيه للجرام في 1 يناير 2025.

كما حقق سعر الذهب عيار 24 مكاسب بنحو 960 جنيها خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل نحو 5223 جنيه للجرام بنهاية 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 4263 جنيه للجرام في 1 يناير 2025.

وحقق سعر الجنيه الذهب مكاسب بنحو 6720 جنيه خلال النصف الأول من العام الجاري، إلى نحو 36560 جنيه بنهاية 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 29840 جنيه في 1 يناير 2025.

وسجل سعر الذهب العالمي ارتفاعًا بنسبة 25% أي بما يعادل 657 دولار خلال النصف الأول من العام الجاري، ليسجل نحو 3274 دولار للأونصة خلال 30 يونيو 2025 مقارنة بـ 2617 دولار للأونصة خلال 1 يناير 2025 .

النظرة المستقبلية للنصف الثاني من 2025

وبحسب التقرير المنشور على " The World Gold Council " والذي ينظر للمستقبل، ويطرح إحدى أسئلة المستثمرين ألا وهو "إذا كان الذهب قد بلغ ذروته أو لديه ما يكفي من القوة للارتفاع خلال النصف الثاني من العام الجاري 2025؟."

وتابع التقرير، أن التحليلات تشير إلى أن الذهب قد يتحرك بشكل جانبي مع احتمال ارتفاعه بنسبة تتراوح بين 0% و5% إضافية في النصف الثاني.

ومع ذلك، نادرًا ما يتوافق أداء الاقتصاد مع التوقعات. في حال تدهور الأوضاع الاقتصادية والمالية؛ مما يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية والتوترات الجيواقتصادية، فقد يزداد الطلب على الملاذ الآمن بشكل كبير، مما يدفع سعر الذهب إلى الارتفاع بنسبة تتراوح بين 10% و15%، بحسب التقرير.

وعلى الجانب الآخر، فإن حل النزاعات على نطاق واسع وبشكل مستدام - وهو أمر يبدو مستبعدًا في ظل الظروف الحالية - قد يدفع الذهب إلى خسارة ما بين 12% و17% من مكاسبه هذا العام.

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