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محمود محيي الدين: إثيوبيا وتشاد اعترفوا بعدم قدرتهم على السداد في أزمة الدين العالمي

11:25 م الخميس 24 يوليه 2025

الدكتور محمود محيي الدين

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كتب- أحمد عبدالمنعم:

أكد الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، أن اثيوبيا وتشاد وغانا وزامبيا اعترفوا بعدم قدرتهم على السداد في أزمة الدين العالمي وهناك دول أصبحت تنفق على الفائدة، لافتا إلى أن هناك تراجع في حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة بالبلدان النامية.

وأشار محمود محيي الدين، خلال حواره ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الإعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن الدول النامية أصبحت تسدد ما بين 25 إلى 30 مليار دولار وهذه الأرقام أكثر مما تحصل عليه هذه الدول النامية من تمويل، مشددا على أننا نواجه حاليا ظروفا دولية وعالمية استثنائية.

وأضاف محمود محيي الدين، أن الولايات المتحدة لاعب مهم في قضية التمويل العالمية ولكنها ليست اللاعب الوحيد حاليا، لافتا إلى أن امريكا أعلنت صراحة أنها ليست مهتمة بقضية التنمية المستدامة 2030 وليست ضمن أولوياتها.

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