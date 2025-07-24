كتب- أحمد عبدالمنعم:

قال الدكتور محمود محيى الدين، المبعوث الأممي الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية المستدامة، إن انشغال عموم الناس بالاقتصاد حاليا أمر إيجابي ويستحسن تشجيعه لتحديد الأوجاع وما يمكن تقديمه على سبيل العلاج، موضحا أنه أصبح هناك الكثير من الوسائل سواء عبر الاعلام أو منصات التواصل التي تغذي صناع القرار بأن اجراءاتهم في محلها أو ينبغي تغييرها.

وأشار محمود محيي الدين، خلال لقاءه عبر زووم ببرنامج "يحدث في مصر"، مع الاعلامي شريف عامر، المذاع على قناة إم بي سي مصر، إلى أن نادي باريس شكل 40% من إجمالي الدائنين عام 2000 ولكن حاليا نسبته من المحفظة لا تتجاوز 10% للدول الأقل دخلا.

وأوضح محمود محيي الدين، أن السندات الدولية والصين أصبحا من الدائنين الجدد وأي دولة لديها صندوق لتمويل الواردات أصبح يمول مجالات طويلة الأجل.