الذهب المحلي يفقد مكاسبه الأسبوعية ويهبط دون 4700 جنيه.. فما الأسباب؟

كتبت- أمنية عاصم:

شهدت أسعار الذهب المحلي انخفاضا خلال تداولات اليوم ليفقد المكاسب التي سجلها من قبل وذلك في ظل تراجع سعر الذهب العالمي بشكل يدفع السعر المحلي إلى التراجع أيضاً بالإضافة إلى ضعف سعر صرف الدولار مقابل الجنيه؛ وفق تقرير منشور على "جولد بيليون".

هبوط من مستوى 4700 إلى 4660 جنيهًا للجرام

وأوضح التقرير أن الذهب عيار 21 – الأكثر تداولًا في مصر – انخفض من مستوى 4700 جنيه للجرام الذي سجله خلال بداية الأسبوع، ليصل صباح اليوم إلى 4660 جنيه، ما يعكس ضعفًا واضحًا في الزخم الصاعد وعدم قدرة السعر على التماسك فوق مستوى المقاومة الرئيسي.

وخلال تعاملات اليوم، افتتح الذهب عند 4660 جنيهًا، قبل أن يتراجع إلى 4650 جنيهًا، في استمرار لحركة الهبوط التي بدأت أمس عندما انخفض السعر 20 جنيهًا دفعة واحدة.

الذهب العالمي في تراجع… والبورصة تسحب السيولة

وأضاف التقرير، أن سعر الذهب المحلي تأثر بتراجع سعر أونصة الذهب العالمي ليستمر في التراجع لليوم الثاني ويفقد قدرته على الاحتفاظ بمكاسبه السابقة، خاصة في ظل الاستقرار الجيوسياسي الحالي وانتعاش أداء البورصة المصرية والتي تسحب الاستثمارات من الذهب.

الجنيه القوي يضغط على التسعير المحلي

كما أشار التقرير إلى أن التراجع التدريجي لسعر صرف الدولار أمام الجنيه كان له تأثير مباشر على تسعير الذهب المحلي، حيث أدى انخفاض قيمة الدولار إلى تقليص تكلفة استيراد الذهب وبالتالي انخفاض أسعاره داخل السوق المحلي.